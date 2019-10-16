Голкипер Динамо Бойко перенес операцию по удалению грыжи

Новости спорта:Голкипер «Динамо» в ближайшее время будет проходить реабилитацию.

Голкипер «Динамо» Денис Бойко перенес операцию по удалению спинной грыжи, которая беспокоила его последнее время. Поэтому ближайшее время его ждать в воротах «бело-голубых» не стоит. Об этом сообщил в твиттере журналист Игорь Бурбас.

Отметим, что Бойко получил повреждение перед матчем с Лиги Европы с «Лугано». Изначально сообщалось, что Денис пропустит 7-10 дней.

У воротах Динамо в найближчих матчах не слід чекати Бойка. Ден скористався клубною паузою і видалив спинну грижу, яка дошкуляла останнім часом. А от його партнеру Бурді разом з передніми оперували ще й бокові зв’язки коліна. І це, на жаль, відтягує процес реабілітації. — Igor Burbas (@iburbas) 16 октября 2019 г.

Также перенес операцию защитник «Динамо» Никита Бурда. Ему оперировали вместе с передними связками колена еще и боковые. Его восстановление может занять до полугода.