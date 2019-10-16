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Бавария намерена выкупить контракт Коутиньо

Бавария намерена выкупить контракт Коутиньо
21:50 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский атакующий хавбек Филиппе Коутиньо может стать полноценным игроком Баварии.

Один из лидеров сборной Бразилии Филиппе Коутиньо летом может стать полноценным игроком Баварии, сообщает Diario AS.

Сейчас бразилец выступает за мюнхенцев на правах аренды, а его контракт принадлежит Барселоне.

Каталонский клуб намерен продать 27-летнего хавбека и Бавария имеет для этого приоритетное право выкупа за 120 млн евро.

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Немецкий гранд доволен выступлениями своего новичка, поэтому трансфер выглядит вполне вероятным. Однако "блаугранас" могут рассмотреть трансфер Филиппе в АПЛ, если Бавария откажется выкупать игрока.

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ФК Бавария, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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