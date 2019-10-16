Бавария намерена выкупить контракт Коутиньо

Один из лидеров сборной Бразилии Филиппе Коутиньо летом может стать полноценным игроком Баварии, сообщает Diario AS.
Сейчас бразилец выступает за мюнхенцев на правах аренды, а его контракт принадлежит Барселоне.
Каталонский клуб намерен продать 27-летнего хавбека и Бавария имеет для этого приоритетное право выкупа за 120 млн евро.
Немецкий гранд доволен выступлениями своего новичка, поэтому трансфер выглядит вполне вероятным. Однако "блаугранас" могут рассмотреть трансфер Филиппе в АПЛ, если Бавария откажется выкупать игрока.