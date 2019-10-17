Легендарный немец станет новым тренером сборной Эквадора

Новости спорта:Экс-тренер Баварии и сборной США Юрген Клинсманн вскоре возглавит сборную Эквадора.

Экс-тренер Баварии и сборной США Юрген Клинсманн вскоре возглавит сборную Эквадора.

«Федерация уже договорилась с Клинсманном. В среду и.о. главного тренера Хорхе Селико сообщили о том, что у команды появится новый главный тренер», — сообщает El Universo, ссылаясь на источник в Федерации футбола Эквадора.

На минувшем Копа Америка эквадорцы не смогли выйти из группы, заняв последнее место. В своем последнем матче Эквадор разгромно уступил Аргентине — 1:6.

Напомним, последним местом работы немца была сборная США, откуда он был уволен в ноябре 2016 года. Ранее Клинсманн был введен в Зал славы немецкого футбола.