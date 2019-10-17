Президент Наполи готов отпустить ключевых игроков в Китай

Новости спорта:Аурелио Де Лаурентис не собирается сопротивляться уходу лидеров в чемпионат Китая.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал интерес к Дрису Мертенсу и Хосе Кальехону со стороны китайских клубов.

"Не собираюсь прикладывать усилия, чтобы удержать их. У каждого игрока есть своя цена, в зависимости от того, где он играет, как играет и сколько ему лет. Если они хотят перебраться в Китай и получать огромную зарплату, но жить в дерьме – это их проблема".

"Китай не конкурентоспособная лига. Они ошибаются, если считают, что Китай находится близко. Если для них деньги это цель, то им следует отправиться в Китай", — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Наполи после семи туров набрал тринадцать очков и занимает четвертую строчку в Серии А.