Фламенго намерен выкупить контракт звездного форварда Интера

Новости спорта:Нападающий Габигол, контракт которого принадлежит миланскому Интеру, может подписать полноценный контракт с Фламенго.

Нападающий Интера Габигол должен продолжить выступления во Фламенго, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

"Красно-черные" давно ведут переговоры с Интером по арендованному форварду и теперь, похоже, согласовали сумму его выкупа. По информации источника, бразильский клуб готов заплатить за футболиста 22 миллиона евро.

Габигол перешел во Фламенго в январе этого года на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел 29 поединков, забив 24 гола и отдав 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику Фламенго Рейниеру Жезусу.