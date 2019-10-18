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Фламенго намерен выкупить контракт звездного форварда Интера

Фламенго намерен выкупить контракт звездного форварда Интера
09:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий Габигол, контракт которого принадлежит миланскому Интеру, может подписать полноценный контракт с Фламенго.

Нападающий Интера Габигол должен продолжить выступления во Фламенго, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

"Красно-черные" давно ведут переговоры с Интером по арендованному форварду и теперь, похоже, согласовали сумму его выкупа. По информации источника, бразильский клуб готов заплатить за футболиста 22 миллиона евро.

Габигол перешел во Фламенго в январе этого года на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел 29 поединков, забив 24 гола и отдав 5 результативных передач.

Милан намерен продать лидеров

Ранее сообщалось, что Интер проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику Фламенго Рейниеру Жезусу.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Габигол.
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