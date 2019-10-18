Европейская сборная уволила главного тренера

Новости спорта:Федерация футбола Армении приняла решение уволить наставника сборной.

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.

Специалист объяснил свой уход неудачным выступлением национальной команды в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Как отмечается, Гюльбудагянц подал в отставку, назвав шансы сборной на выход из отборочной группы чисто теоретическими. Специалист возглавлял сборную Армении с октября прошлого года.

В последнем матче под руководством Армена Гюльбудагянца, напомним, армяне потерпели крупное выездное поражение.