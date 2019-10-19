Скачать
Суббота, 19.10.2019
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)

Наполи уверенно переиграл Верону в 8-м туре Серии А

Наполи уверенно переиграл Верону в 8-м туре Серии А
21:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наполи Карло Анчелотти уверенно разобрался с Вероной в поединке восьмого тура Серии А.

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Верону». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик оформил дубль, забив на 37-й и 67-й минутах. Авторами результативных передач стали полузащитник Фабиан Руис и форвард Лоренцо Инсинье.

Беспроигрышная серия «Наполи» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. Для «Вероны» это поражение стало первым в последних четырёх встречах.

Иммобиле о матче с Аталантой: Моя жизнь стала короче на 10 лет

«Наполи», набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Верона» (9) — 13-е.

В 9-м туре итальянского первенства «Верона» 25 октября на своём поле примет «Сассуоло», а команда из Неаполя 27 октября на выезде встретится со СПАЛом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наполи, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, ФК Верона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
02 Бивол назвал причину поражения Гвоздика
03 Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео
04 Назван следующий соперник Гвоздика
05 Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь