Наполи уверенно переиграл Верону в 8-м туре Серии А

Новости спорта:Наполи Карло Анчелотти уверенно разобрался с Вероной в поединке восьмого тура Серии А.

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Верону». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик оформил дубль, забив на 37-й и 67-й минутах. Авторами результативных передач стали полузащитник Фабиан Руис и форвард Лоренцо Инсинье.

Беспроигрышная серия «Наполи» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. Для «Вероны» это поражение стало первым в последних четырёх встречах.

«Наполи», набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Верона» (9) — 13-е.

В 9-м туре итальянского первенства «Верона» 25 октября на своём поле примет «Сассуоло», а команда из Неаполя 27 октября на выезде встретится со СПАЛом.