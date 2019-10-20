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ПСЖ хочет видеть у себя лидера Тоттенхэма

ПСЖ хочет видеть у себя лидера Тоттенхэма
10:10 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Парижский суперклуб следит за ситуацией вокруг Кристиана Эриксена.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов очередного клуба.

Вслед за «Реалом», «Баварией» и «Ювентусом» 27-летнего датчанина захотел подписать «ПСЖ». Парижане планируют заполучить Эриксена по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом, сообщает Daily Mail.

При этом «ПСЖ» готов расстаться летом с хавбеками Леандро Паредесом и Юлианом Дракслером.

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Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Эриксена уже зимой. Но если игрок покинет «Тоттенхэм» летом бесплатно, то у него будет больше шансов заключить с новым клубом более выгодный личный контракт.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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