ПСЖ хочет видеть у себя лидера Тоттенхэма

Новости спорта:Парижский суперклуб следит за ситуацией вокруг Кристиана Эриксена.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов очередного клуба.

Вслед за «Реалом», «Баварией» и «Ювентусом» 27-летнего датчанина захотел подписать «ПСЖ». Парижане планируют заполучить Эриксена по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом, сообщает Daily Mail.

При этом «ПСЖ» готов расстаться летом с хавбеками Леандро Паредесом и Юлианом Дракслером.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Эриксена уже зимой. Но если игрок покинет «Тоттенхэм» летом бесплатно, то у него будет больше шансов заключить с новым клубом более выгодный личный контракт.