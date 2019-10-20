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Скрипник розповів за рахунок чого його команда перемогла Десну

Скрипник розповів за рахунок чого його команда перемогла Десну
15:42 Сегодня Телеграф footballgazeta.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Віктор Скрипник дав інтрев'ю після матчу з ФК Десна.

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник прокоментував перемогу над "Десною"

"Дотерпіли, можна сказати. Подібний цієї зустрічі матч у нас вже був, коли ми грали, але не могли дотиснути і реалізувати моменти.

Цей поєдинок був монотонний. "Десна" - хороша команда, яка грає другим номером. Футболісти у них пристойної якості.

Знаємо, що їхня обойма йде ще мало не з Першої ліги. Можу тільки комплімент сказати суперникам. А ми проявили не те, що характер, а показали віру в себе, шукали моменти", - зазначив Скрипник.

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Виктор Скрипник, УПЛ, ФК Десна, ФК Зоря, Новини футболу, Новини спорта.
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