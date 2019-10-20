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Хоффенхайм уверенно выиграл у Шальке в 8-м туре Бундеслиги

Хоффенхайм уверенно выиграл у Шальке в 8-м туре Бундеслиги
21:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Шальке упустил возможность возглавить турнирную таблицу Бундеслиги, проиграв Хоффенхайму.

Хоффенхайм не позволил Шальке возглавить турнирную таблицу чемпионата Германии, обыграв соперника.

Хоффенхайм – Шальке 2:0

Голы: Крамарич, 71, Бебу, 85

Хоффенхайм: Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош (Бичакчич, 76), Кадержабек, Гайгер (Бебу, 46), Руди, Адамян (Рупп, 62), Сков, Хюбнер, Крамарич

Шальке: Нюбель, Стамбули, Очипка, Сане, Кенни (Кабак, 86), Калиджури (Кутуджу, 78), Маскарель, Шопф, Харит, Матондо (Ут, 57), Бургшталлер

Предупреждения: Гайгер, Пош, Харит, Сане.

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Отметим, что "селяне" добыли вторую победу подряд – в предыдущем туре была обыграна мюнхенская Бавария (2:1).

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ФК Шальке 04, Футбол, ФК Хоффенхайм, Новости футбола, Чемпионат Германии.
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