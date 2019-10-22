Румменигге рассказал о будущем Коутиньо в Баварии

Этим летом "Бавария" оформила годичную аренду Филиппе Коутиньо. Однако пока что клуб сомневается, будут ли они полноценно выкупать бразильца.
"У Коутиньо очень много хороших качеств. Он очень дружелюбный и сразу смог найти себя в новом клубе. Мы очень довольны сделкой, которую совершили.
Будет ли полноценный трансфер? Поживем - увидим. Решение будет принято, когда придет время", - заявил Карл-Хайнц Румменигге в интервью Kicker.
В стартовых 7 матчах, бразилец отметился 2 голами, а также отдал 3 результативные передачи.