Румменигге рассказал о будущем Коутиньо в Баварии

Новости спорта:Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможность покупки Филиппе Коутиньо.

Этим летом "Бавария" оформила годичную аренду Филиппе Коутиньо. Однако пока что клуб сомневается, будут ли они полноценно выкупать бразильца.

"У Коутиньо очень много хороших качеств. Он очень дружелюбный и сразу смог найти себя в новом клубе. Мы очень довольны сделкой, которую совершили.

Будет ли полноценный трансфер? Поживем - увидим. Решение будет принято, когда придет время", - заявил Карл-Хайнц Румменигге в интервью Kicker.

В стартовых 7 матчах, бразилец отметился 2 голами, а также отдал 3 результативные передачи.