Алекс Фергюсон начал "войну" с соседями

Новости спорта:Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон считает, что план будущей постройки плохо спроектирован.

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон выступил против собственных соседей из-за их планов построить новый особняк около его дома в Чешире. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, соседи экс-наставника "красных дьяволов" захотели продать и снести свой двухэтажный дом, чтобы на его место возвести более высокое здание в три этажа.

По словам Фергюсона, недоволен он этой идеей потому, что план будущего дома, якобы, плохо спроектирован, да и сам по себе особняк будет слишком большим.

Отмечается, что потенциальные покупатели участка не спешат заключать сделку с соседями сэра Алекса до тех пор, пока не получат официальное разрешение на строительство.

Фергюсон, в свою очередь, подал письменную жалобу, в которой объяснил, почему план строительства трехэтажного особняка не соответствует нормам. Англичанин сослался на слишком маленькое расстояние между жилыми домами, а также возможное затопление улицы из-за строительства.

Агенты, которые представляют пару, ищущую разрешение на возведение нового особняка, сказали, что строительство новых домов в Чешире вместо старых является обычной практикой, а размеры будущей постройки соответствуют всем стандартам.