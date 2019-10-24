Монако объявил о подписании 17-летнего бразильца

Новости спорта:Юный бразильский вратарь Габриэль Перейра стал игроком Монако.

Как сообщает пресс-служба Монако, клуб подписал контракт с 17-летним вратарем Габриэлем Перейрой.

Бразилец перебрался из Гремио, воспитанником которого и является. Контракт с "монегасками" подписан до 2022 года.

"Я очень рад перебраться в такой великий клуб, как Монако. Это новый вызов для меня, я сделаю все возможное, чтобы прогрессировать и вернуть клубу уверенность в себе", — заявил бразилец после подписания контракта.

За первую команду Гремио Перейра не провел ни единого матча. Впрочем игрок имеет в своем активе 18 матчей за сборные Бразилии U-15 и U-17.