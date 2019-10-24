Скачать
Четверг, 24.10.2019
Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)
Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Динамо 1:1 Копенгаген: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Динамо 1:1 Копенгаген: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam

Монако объявил о подписании 17-летнего бразильца

Монако объявил о подписании 17-летнего бразильца
22:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Монако

Новости спорта:Юный бразильский вратарь Габриэль Перейра стал игроком Монако.

Как сообщает пресс-служба Монако, клуб подписал контракт с 17-летним вратарем Габриэлем Перейрой.

Бразилец перебрался из Гремио, воспитанником которого и является. Контракт с "монегасками" подписан до 2022 года.

"Я очень рад перебраться в такой великий клуб, как Монако. Это новый вызов для меня, я сделаю все возможное, чтобы прогрессировать и вернуть клубу уверенность в себе", — заявил бразилец после подписания контракта.

Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)

За первую команду Гремио Перейра не провел ни единого матча. Впрочем игрок имеет в своем активе 18 матчей за сборные Бразилии U-15 и U-17.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Монако, Новости футбола, Габриэль Перейра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
02 Динамо - Копенгаген: где и когда смотреть матч Лиги Европы
03 Странное поведение Роналду в матче с Локомотивом (Видео)
04 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
05 Динамо 0:1 Копенгаген: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь