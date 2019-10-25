"Хачериди мог перейти в Трабзонспор": известный журналист

Новости спорта:Украинский журналист Михаи Спиваковский рассказал, что Хачериди полтора года назад мог оказаться в чемпионате Турции.

Украинский защитник Евгений Хачериди в 2018 году мог стать игроком «Трабзонспора», но выбрал ПАОК, сообщил ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

«Полтора года назад у Хачериди был подписан предварительный контракт с «Трабзонспором». На очень хороших условиях. 3-летний контракт, в среднем свыше 2 млн евро в год. Плюс приятные бонусы за попадание в состав и достижение хороших результатов.

В конечном итоге в этот момент нарисовался ПАОК, историческая родина. Российские хозяева ПАОК дали 4-летний контракт. А на самом деле контракт оказался однолетним. ПАОК не выплатил всех денег. Хачериди не вписался в коллектив, играл крайне редко.

Все закончилось Брестом», – сказал Спиваковский.