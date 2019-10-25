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Пятница, 25.10.2019
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Легендарный "Терминатор" рассказал, какой футбольный клуб ему нравится

Легендарный "Терминатор" рассказал, какой футбольный клуб ему нравится
19:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Именитый американский актер Арнольд Шварценеггер рассказал о своим отношении к Ливерпулю.

Американский актёр Арнольд Шварценеггер поделился мнением об английском футбольном клубе «Ливерпуль».

«Мне нравится «Ливерпуль». Они не всегда успешны, но сейчас их время. Иногда — и я не знаю почему — они глупо проигрывают матчи, но потом снова возвращаются. Когда они говорят: «Я вернусь», они так и делают», — приводит слова Шварценеггера BBC.

«Ливерпуль», набрав 25 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 10-м туре команда Юргена Клоппа встретится с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 27 октября, начало — в 19:30.

Определен лучший игрок по итогам недели в Лиге чемпионов

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. В финале турнира мерсисайдцы со счётом 2:0 обыграли «Тоттенхэм».

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ФК Ливерпуль, Арнольд Шварценеггер, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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