Легендарный "Терминатор" рассказал, какой футбольный клуб ему нравится

Новости спорта:Именитый американский актер Арнольд Шварценеггер рассказал о своим отношении к Ливерпулю.

Американский актёр Арнольд Шварценеггер поделился мнением об английском футбольном клубе «Ливерпуль».

«Мне нравится «Ливерпуль». Они не всегда успешны, но сейчас их время. Иногда — и я не знаю почему — они глупо проигрывают матчи, но потом снова возвращаются. Когда они говорят: «Я вернусь», они так и делают», — приводит слова Шварценеггера BBC.

«Ливерпуль», набрав 25 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 10-м туре команда Юргена Клоппа встретится с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 27 октября, начало — в 19:30.

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. В финале турнира мерсисайдцы со счётом 2:0 обыграли «Тоттенхэм».