Игрок ПСЖ признался, что хочет провести всю свою карьеру в Париже

Новости спорта:Француз высказал свою преданность родной команде.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе заявил, что не намерен когда-либо покидать команду, а хотел бы провести в Париже всю карьеру.

"Это мой город, тут живет моя семья.Это место, которое дорого моему сердцу, и быть здесь — очень здорово для меня".

"Если эта привязанность может привести к тому, что я стану игроком одного клуба, то конечно, я на это надеюсь. Путь длинный, но если я могу это сделать, почему бы и нет?", — сказал он Le Parisien.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел в футболке парижан 12 поединков во всех турнирах.