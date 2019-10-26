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Игрок ПСЖ признался, что хочет провести всю свою карьеру в Париже

Игрок ПСЖ признался, что хочет провести всю свою карьеру в Париже
13:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Француз высказал свою преданность родной команде.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе заявил, что не намерен когда-либо покидать команду, а хотел бы провести в Париже всю карьеру.

"Это мой город, тут живет моя семья.Это место, которое дорого моему сердцу, и быть здесь — очень здорово для меня".

"Если эта привязанность может привести к тому, что я стану игроком одного клуба, то конечно, я на это надеюсь. Путь длинный, но если я могу это сделать, почему бы и нет?", — сказал он Le Parisien.

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В текущем сезоне 24-летний футболист провел в футболке парижан 12 поединков во всех турнирах.

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ФК ПСЖ, Новости спорта, Новости футбоа, Преснель Кимпембе.
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