Кейн: Постараемся обыграть Ливерпуль на Энфилде

Новости спорта:Харри Кейн рассказал, за счет чего они собираются обыграть Ливерпуль.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился своим мнением о грядущем матче десятого тура, в котором его команда сразится против Ливерпуля.

"Ван Дейк — отличный защитник, но он не непобедим, и Ливерпуль не непобедим".

"Мы просто должны сконцентрироваться на себе. Любую команду можно обыграть в любой день, и мы просто должны постараться сделать это на Энфилде".

"С моей точки зрения, мне необходимо демонстрировать свой футбол, делать качественные передвижения по полю и я должен стараться забить гол", — цитирует Кейна Goal.