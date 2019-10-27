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Кейн: Постараемся обыграть Ливерпуль на Энфилде

Кейн: Постараемся обыграть Ливерпуль на Энфилде
15:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Харри Кейн рассказал, за счет чего они собираются обыграть Ливерпуль.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился своим мнением о грядущем матче десятого тура, в котором его команда сразится против Ливерпуля.

"Ван Дейк — отличный защитник, но он не непобедим, и Ливерпуль не непобедим".

"Мы просто должны сконцентрироваться на себе. Любую команду можно обыграть в любой день, и мы просто должны постараться сделать это на Энфилде".

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"С моей точки зрения, мне необходимо демонстрировать свой футбол, делать качественные передвижения по полю и я должен стараться забить гол", — цитирует Кейна Goal.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости спорта, Энфилд, Харри Кейн, Новости фубола.
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