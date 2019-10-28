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Капитан Ливерпуля: Пропущенный гол - моя вина

Капитан Ливерпуля: Пропущенный гол - моя вина
07:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Джордан Хендерсон заявил, что ему не понравилось в игре с Тоттенхэмом.

Ливерпуль добыл волевую победу над Тоттенхэмом в десятом туре английской Премьер-лиги.

"Мы быстро пропустили гол, я подумал, что это была моя вина, потому что я отдавал передачу перед голом Тоттенхэма. Мне удалось забить и, к счастью, наверстал упущенное".

"Я доволен, что мы сумели набрать три очка. В первом тайме мы играли хорошо, а голкипер Тоттенхэма сделал несколько отличных сейвов".

Клопп прокомментировал игру с Тоттенхэмом

"Мы сталкиваемся со сложностями, но не всегда все идет так, как того пожелаешь ты", — приводит слова Хендерсона BBC.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола, Джордан Хендерсон.
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