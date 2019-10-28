Панькив рассказал, что помогло ему справиться с ударами Мораеса

Новости спорта:Юрий Панькив считает, что ему просто повезло.

Жуниор Мораес забил 11 голов в стартовых 11 турах чемпионата Украины, но отличиться в игре с Александрией не сумел — 0:0.

"У Жуниора было несколько моментов, но сегодня счастье было на моей стороне. Где-то мне повезло больше. Он и так в каждой игре забивает, может где-то нужно не забить?", — заявил после игры вратарь Александрии Юрий Панькив.

"Как можно быть недовольным ничьей на выезде с Шахтером? Тяжелый матч, но мы нашли в себе силы и взяли одно очко". Александрийцы стали первыми, кто сумел отобрать очки у Шахтера в этом чемпионате.

Александрия после 12 туров занимает пятое место в Премьер-лиге, отставая от идущего вторым Динамо на четыре очка.