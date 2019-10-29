Ливерпуль потерял основного защитника

Новости спорта:Центральный защитник вице-чемпионов Англии Жоэль Матип больше месяца не сможет помочь своей команде.

Защитник "красных" Жоэль Матип может пропустить до шести недель из-за травмы колена – об этом сообщает Liverpool Echo.

Футболист мерсисайдцев получил травму в поединке АПЛ с "Шеффилд Юнайтед" 28 сентября (1:0). Плохие новости для Клоппа, ведь Матип пропустит битву с "Манчестер Сити" (10 ноября). Сообщается, что сейчас Жоэль проходит курс физиотерапии.

Издание The Guardian сообщает, что "Ливерпуль" не будет форсировать возвращение 28-летнего представителя обороны, но восстановление будет длиться не все 6 недель, а 3-4. Официальной информации пока нет.

Напомним, травма другого лидера "красных", Мохамеда Салаха, оказалась несерьезной.