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Роналду откровенно рассказал, с кого брал пример в МЮ и о вкладе Фергюсона

Роналду откровенно рассказал, с кого брал пример в МЮ и о вкладе Фергюсона
12:50 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский форвард Криштиану Роналду рассказал об МЮ и о вкладе Алекса Фергюсона в его карьеру.

Путешествие Криштиану началось в "Спортинге", но именно в "Манчестер Юнайтед" португалец сделал себе имя. CR7 ответил на вопросы France Football – в частности, как ему удалось стать настоящим бомбардиром, находясь под крылом сэра Алекса Фергюсона.

"Я использовал свой мозг и интеллект – смотрел и брал пример с Райана Гиггза, Пола Скоулза, Рууда Ван Нистелроя, Рио Фердинанда. Если вы не учитесь у таких исполнителей, то вы слабоумны. Добавлю, что задача – не в подражании и копировании, а в адаптации лучших качеств партнеров. Да, талант у меня был, но я наблюдал за лучшими".

"Большой вклад внес и Фергюсон – он указал на мой потенциал забивать мячи. Благодаря ему я научился забивать правой, левой, головой, стал сильным и быстрым. Я остаюсь на уровне в 34 года благодаря футбольной этике и образу жизни".

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"Важен менталитет. Мы играли с "Локомотивом" – они отказались играть, припарковали автобус, я покинул поле без забитого гола. Тем не менее, я зашел в раздевалку, расслабился, сходил после матча на ужин с друзьями – вернулся домой в четыре часа утра, выпил стакан воды со льдом, поспал до десяти, позавтракал и пошел в спортзал. Если у вас нет такой дисциплины, то вы не сможете оставаться на вершине в течение 15 лет".

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Футбол, Алекс Фергюсон, Новости футбола.
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