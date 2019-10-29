Ювентус готовит контракт для живой легенды футбола

Новости спорта:Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может еще год провести в туринском Ювентусе.

Опытный вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон может остаться в туринском клубе еще на сезон. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 41-летний голкипер пока не видит себя в роли тренера, поэтому руководство "бьянконери" пойдет ему навстречу и продлит контракт на два сезона.

Если Буффон примет предложение клуба о продлении соглашения, то будет выступать за Ювентус как минимум до 43 лет.

В текущем сезоне голкипер провел всего три матча за Ювентус в Серии А и ни одного в Лиге чемпионов.

Напомним, Буффон вернулся в Турин летом 2019 года после одного сезона выступлений в ПСЖ. Ранее именитый вратарь назвал причины своего перехода в ПСЖ в 2018-м году.