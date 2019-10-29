Назван новый наставник сборной Молдовы, откуда уволили Альтмана

Как сообщает официальный сайт федерации футбола Молдовы, вместо Семена Альтмана во главе молдавской команды стал Энгин Фират.
Семен Альтман возглавлял команду с июля 2019 года. Он был призван пробиться на Евро-2020, но бывшие подопечные украинского специалиста занимают последнюю строчку в группе Н.
Новый наставник сборной Молдовы начнет работу с двух заключительных матчей в группе.
В последнее время Фират тренировал американский футбольный клуб "Даллас Сити", а до этого из известных - Фенербахче, Айнтрахт.