Назван новый наставник сборной Молдовы, откуда уволили Альтмана

Новости спорта:Семен Альтман уволен с должности главного тренера сборной Молдовы.

Как сообщает официальный сайт федерации футбола Молдовы, вместо Семена Альтмана во главе молдавской команды стал Энгин Фират.

Семен Альтман возглавлял команду с июля 2019 года. Он был призван пробиться на Евро-2020, но бывшие подопечные украинского специалиста занимают последнюю строчку в группе Н.

Новый наставник сборной Молдовы начнет работу с двух заключительных матчей в группе.

В последнее время Фират тренировал американский футбольный клуб "Даллас Сити", а до этого из известных - Фенербахче, Айнтрахт.