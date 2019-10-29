Динамо - Шахтер: Буряк ждет в этом поединке настоящего зрелища

Новости спорта:Леонид Иосифович ставит в кубковом противостоянии на киевлян.

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер", который состоится в среду 30 октября.

- Что ожидаете увидеть в матче Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер"?

- Игра состоится в Киеве, поэтому на бумаге для меня фаворит - "Динамо". Возможно, несколько курьезно завершилась последняя игра с "Карпатами", но, на мой взгляд, она должна была быть за киевлянами.

Против "горняков", наверное, будут эксперименты. Очень много новых футболистов в "Динамо". После матчей с "Копенгагеном" и "Карпатами" встреча с "Шахтером" будет непростым испытанием в плане психологии. Особенно для молодых игроков.

Жду в этом поединке настоящего зрелища, чтобы команды показали уровень, который был 5-6 лет назад.

- У "Динамо" есть прекрасная возможность выбить из турнира главного конкурента и завершить сезон с Кубком Украины.

- Думаю, что мотивация будет большой. "Динамо" хочет выиграть и в Кубке, и в чемпионате. Нужно бороться за каждую возможность победить. Жду в этом поединке настоящего зрелища, чтобы команды показали уровень, который был 5-6 лет назад и собрали полный стадион, чтобы устроить грандиозный праздник для зрителей.

Игра будет осторожной, ведь речь не о трех очках, а о дальнейшем участии в Кубке Украины. Судя по разговорам игроков и тренеров, этот матч будет очень важным для обеих команд.

- Какой сделаете прогноз на игру?

- "Динамо" обязательно выиграет. Надеюсь, что Михайличенко сделает коррективы после матчей с "Копенгагеном" и "Карпатами", надо убирать те детские ошибки, которые были в исполнении игроков. Для меня "Динамо" - фаворит, поэтому должно побеждать. С каким счетом? Нет разницы, в один, два или пять мячей. Главное - победа.