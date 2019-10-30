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Динамо - Шахтер: в каких цветах сыграют команды (Фото)

Динамо - Шахтер: в каких цветах сыграют команды (Фото)
16:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:“Динамо” и “Шахтер” определились с формой футболистов на сегодняшний поединок в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

30 октября в 19.30 на поле стадиона НСК “Олимпийский” динамовцы выйдут в белых футболках и синих шортах, вратарь - в черной форме. Об этом сообщает прессслужба ФК “Динамо”.

“Горняки” будут играть в оранжевых футболках и черных шортах, вратарь - в голубой форме.

Соответствующее решение было утверждено в день матча на традиционном совещании с участием служб, задействованных в проведении матча, и представителей команд.

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Как сообщалось, главным арбитром матча “Динамо” - “Шахтер” 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого. Букмекеры считают фаворитом этого противостояния донетчан.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, Динамо - Шахтер.
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