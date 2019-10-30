Динамо - Шахтер: стартовые составы команда на матч 1/8 Кубка Украины

Новости спорта:Динамо и Шахтер представили свои стартовые составы.

В 1/8 Кубка Украины сойдутся Динамо и Шахтер. Матч состоится сегодня, 30 октября, на НСК "Олимипийском".

Главные тренеры команд уже определились с игроками, которые начнут матч с первых минут.

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Караваев, Цыганков, Вербич - Беседин

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес

К слову, уже 10 ноября в матче 14-го тура FAVBET Лиги Шахтер на ОСК Металлист примет Динамо Киев.