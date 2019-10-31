Селезнев помог Бурсаспору пробиться в 1/6 финала Кубка Турции

Новости спорта:Евгений Селезнев принял участие в матче 1/32 финала Кубка Турции против Байбурта.

Украинский форвард турецкого Бурсаспора Евгений Селезнев принял участие в матче 1/32 финала Кубка Турции против Байбурта.

Селезнев вышел в стартовом составе своей команды, а в компенсированное к первому тайму время сравнял счет, реализовав пенальти. Украинец отыграл весь матч, а в конце игры еще и заработал желтую карточку.

Сама игра завершилась победой Бурсаспора со счетом 2:1.

Таким образом, украинский нападающий забил уже третий мяч за свою команду в этом сезоне.

Селезнев стал игроком Бурсаспора в начале сентября. В прошлом сезоне он выступал за Акхисар Беледиеспор и Малагу.