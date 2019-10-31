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Четверг, 31.10.2019
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В Фиорентине определились с главной трансферной целью

В Фиорентине определились с главной трансферной целью
15:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард Сассуоло Доменико Берарди по-прежнему входит в сферу интересов Фиорентины.

Форвард Сассуоло Доменико Берарди по-прежнему входит в сферу интересов Фиорентины. "Фиалки" попытаются заполучить форварда летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere.

Спортивный директор Фиорентины Даниэле Праде продолжает следить за ситуацией вокруг форварда и пытается заложить фундамент для его будущего перехода.

Недавно Берарди подписал новый контракт с "нероверди", рассчитанный до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний итальянец забил шесть голов в восьми матчах Серии А за Сассуоло. Он постарается увеличить этот показатель на выходных в матче с Лечче.

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Футбол, Фиорентина, Новости футбола, Доменико Берарди.
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