В Фиорентине определились с главной трансферной целью

Новости спорта:Форвард Сассуоло Доменико Берарди по-прежнему входит в сферу интересов Фиорентины.

Форвард Сассуоло Доменико Берарди по-прежнему входит в сферу интересов Фиорентины. "Фиалки" попытаются заполучить форварда летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere.

Спортивный директор Фиорентины Даниэле Праде продолжает следить за ситуацией вокруг форварда и пытается заложить фундамент для его будущего перехода.

Недавно Берарди подписал новый контракт с "нероверди", рассчитанный до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний итальянец забил шесть голов в восьми матчах Серии А за Сассуоло. Он постарается увеличить этот показатель на выходных в матче с Лечче.