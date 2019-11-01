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УАФ жестко наказала президента украинского футбольного клуба

УАФ жестко наказала президента украинского футбольного клуба
12:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Рух

Новости спорта:Владелец Руха Григорий Козловский оскорбил главного арбитра матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал львовский футбольный клуб "Рух" за поведение его президента Григория Козловского.

“Рух” условно лишен 3 очков в чемпионате Украины и должен уплатить штраф в размере 500 тыс. грн. Об этом сообщает прессслужба УАФ.

“ФК “Рух” (Львов) за некорректные высказывания президента клуба Григория Козловского в адрес официальных лиц матча 1/16 финала Кубка Украины против ФК “Мариуполь” обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен. Также ФК “Рух” условно лишен трех очков в чемпионате Украины среди команд Первой лиги”, - говорится в сообщении.

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Напомним, после кубкового матча “Рух” - "Мариуполь" (0:1), который состоялся 2 октября, Григорий Козловский нецензурно выражался в адрес судьи. Ранее он также получал дисквалификацию за угрозы арбитру - на год. Позднее ее сократили до 6 месяцев.

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Футбол, Новости футбола, ФК Рух, УАФ, Григорий Козловский, КДК УАФ.
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