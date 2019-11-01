Лидер Милана: При Пиоли нам стало легче

Новости спорта:Лукас Пакета объяснил, что изменилось в Милане с приходом Пиоли.

В четверг, 31 октября, Милан добыл первую победу под руководством Стефано Пьоли. Лукас Пакета утверждает, что с новым тренером игрокам стало проще понимать требования.

"Я считаю, что с Пьоли команде стало легче. Если футболист играет на позиции, которую предпочитает, то он показывает лучшую игру, и это происходит сейчас.

Пьоли более прямолинейно спрашивает нас об определенных вещах, и это сделало нас лучше.

Когда вы получаете слишком много информации, то немного запутываетесь, но с ним все ясно", — приводит слова бразильца FootbalI Italia.