Лидер Милана: При Пиоли нам стало легче

В четверг, 31 октября, Милан добыл первую победу под руководством Стефано Пьоли. Лукас Пакета утверждает, что с новым тренером игрокам стало проще понимать требования.
"Я считаю, что с Пьоли команде стало легче. Если футболист играет на позиции, которую предпочитает, то он показывает лучшую игру, и это происходит сейчас.
Пьоли более прямолинейно спрашивает нас об определенных вещах, и это сделало нас лучше.
Когда вы получаете слишком много информации, то немного запутываетесь, но с ним все ясно", — приводит слова бразильца FootbalI Italia.