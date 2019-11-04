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Феноменальный гол Безуса помог Генту сокрушить Стандард в битве лидеров (Видео)

Феноменальный гол Безуса помог Генту сокрушить Стандард в битве лидеров (Видео)
10:42 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Гент украинцев Безуса, Яремчука и Пластуна одержал победу над одним из лидеров чемпионата Бельгии Стандардом.

В воскресенье, 3 ноября, в центральном поединке 14-го тура чемпионата Бельгии по футболу Гент встречался со Стандардом. Игра проходила на стадионе "Геламко".

"Гент" - "Стандард" 3:1

Голы: Роман Безус 48, Джонатан Дэвид 85, Кастро-Монтес 90 - Селим Амалла 43

Сразу три украинца вышли в стартовом составе Гента на поединок со Стандардом, но первый тайм занести себе в актив они не могут. Хозяева провалили первую половину игры, не нанеся ни единого удара в створ ворот соперника. Стандард же провел ударный тайм и сумел в концовке даже забить гол усилиями Селима Амалла, который отличился на 43-й минуте игры. Казалось Сиандард более сильный и в этом поединке возьмет свое.

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Но во втором тайме случился перелом в игре и случился он усилиями украинца Романа Безуса, который на 48-й минуте игры приняв мяч за пределами штрафной, немного подработал себе и пробил потрясающим, сильным ударом точно в ворота Бодара. Феноменальный гол украинского форварда. Далее на 71-й минуте Гент остался в меньшинстве и мог за это поплатиться, но не долго было преимущество у гостей, так как на 84-й минуте составы уровнялись. Защитник Стандарда Ванхеусден сыграл рукой в собственной штрафной, за что получил второй "горчичник",  а хозяева поля право пробить пенальти. Удар с "точки" уверенно реализовал Джонатан Давид. И уже после этого Гент свое не упустил. Хозяева поднажали и на 90-й минуте Кастро-Монтес красивым ударом в "девятку" ворот Стандарда поставил точку в игре. Победа Гента 3:1. 

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После 14-ти туров Гент расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Бельгии с 25 очками в активе. У Стандарда в свою очередь 27 баллов и вторая позиция в турнирке.

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Все по теме:

Роман Безус, Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, Чемпионат Бельгии, ФК Стандард, ФК Гент.
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