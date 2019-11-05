Легенда Реала возглавил клуб Примеры

Новости спорта:Ранее испанец Гути тренировал юношеские команды Галактикос и был ассистентом в Бешикташе.

Известный в прошлом полузащитник Реала Гути назначен на должность главного тренера испанской Альмерии, сообщает официальный сайт клуба.

У руля представителей Сегунды Гути сменит Педру Эмануэля, который был назначен в августе нынешнего года и согласился расторгнуть свой контракт с клубом.

Гути завершил карьеру футболиста в 2011 году, после периода в Реале выступав за турецкий Бешикташ. Всего в составе Королевского клуба хавбек провел больше 570 матчей и забил 77 голов.

В свою очередь, тренерская карьера испанца ограничивается работой с юношескими командами Реала и ролью помощника главного тренера в Бешикташе.

На сегодняшний день Альмерия занимает второе место в турнирной таблице Сегунды