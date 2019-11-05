Барселона нашла альтернативу Вальверде

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11:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рональд Куман является главным кандидатом на замену нынешнего наставника команды Эрнесто Вальверде

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман является главным кандидатом на замену нынешнего наставника команды Эрнесто Вальверде в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство каталонцев также рассматривает и другие кандидатуры, однако среди них точно нет португальского тренера Жозе Моуриньо, который с декабря прошлого года остается без работы после увольнения из Манчестер Юнайтед.

Ранее спортивный директор Федерации футбола Голландии Нико-Ян Хугма рассказал, что у 56-летнего специалиста есть пункт в контракте, позволяющий уйти после Евро-2020 в Барселону при условии выплаты компенсации.

Сам Куман, чей контракт со сборной рассчитан до лета 2022 года, был недоволен разглашением деталей контракта, однако подтвердил, что включил данный пункт ради Барселоны.

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Голландец в качестве игрока выступал за Барселону с 1989 по 1995 год. Также входил в тренерский штаб Луи ван Гала с 1998 по 2000 год.

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Рональд Куман, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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