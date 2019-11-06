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Кейн озвучил амбициозные цели Тоттенхэма на сезон

Кейн озвучил амбициозные цели Тоттенхэма на сезон
11:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гарри Кейн выразил уверенность, что его команде по силам стать победителем Лиги чемпионов в этом сезоне.

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн выразил уверенность, что его команде по силам стать победителем Лиги чемпионов в этом сезоне. После трех туров группового этапа ЛЧ «шпоры», имея в активе 4 очка, занимают второе место в группе B.

«Прошлый сезон Лиги чемпионов был для нас очень полезным, мы прошли дальше, чем многие думали.

Нам нужно вернуться на победный путь, мы хотим выигрывать трофеи. Если «Тоттенхэм» сможет выиграть хотя бы один из турниров, то это будет успехом.

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Можем ли мы пройти в ЛЧ до конца? Думаю, да. Вспомните, как мы начали групповой этап в прошлом сезоне и где мы в итоге оказались. Мы доказали, что люди ошибаются. Сейчас команда находится в лучшем положении», - сказал Кейн.

В четвертом туре ЛЧ, 6 ноября «Тоттенхэм» сыграет с «Црвеной Звездой».

Напомним, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Гарри Кейн.
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