Анчелотти может покинуть пост наставника Наполи

Новости спорта:Стороны могут прекратить сотрудничество в связи с неудачными результатами.

Карло Анчелотти может в ближайшее время покинуть пост главного тренера Наполи, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Итальянский тренер испортил отношения с руководством клуба и игроками и теперь может подать в отставку.

Отношения между сторонами испортились после ничьей с Зальцбургом (1:1) в Лиге чемпионов. Анчелотти планировал оставить футболистов на базе до субботнего матча с Дженоа, однако они все решили отправиться домой. После этого тренер отказался общаться с прессой и проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.

На данный момент Наполи занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Ювентуса на 11 очков. В Лиге чемпионов "адзурри" идут на втором месте в группе Е, имея в активе 5 пунктов.