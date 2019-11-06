Лестер выплатил сумасшедшую сумму шотландскому клубу

Новости спорта:Шотландцы получили доход спустя почти год ухода тренера.

Как сообщает PriceofFootball, руководство Лестера выплатило Селтику 8,8 миллионов фунтов стерлинга компенсации за трансфер главного тренера Брендана Роджерса посреди сезона-2018/19.

Напомним, 46-летний специалист стал во главе "лис" в феврале текущего года. Возглавляя "кельтов", Роджерс добыл три чемпионства, дважды побеждал в финале Кубка Шотландии и трижды в Кубке шотландской лиги.

Неплохо дела у менеджера складываются и во главе Лестера. На данный момент команда идет на третьем месте в АПЛ, имея в своем активе 23 пункта.

В последнем матче английской Премьер-лиги, "лисы" на выезде обыграли Кристал Пэлас.