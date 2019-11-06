Бавария предложит Венгеру контракт: детали сделки

Новости спорта:"Бавария" намерена заключить с французским тренером Арсеном Венгером контракт до конца сезона.

"Бавария" намерена заключить с французским тренером Арсеном Венгером контракт до конца нынешнего сезона, сообщается в "твиттере" Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

Мюнхенский клуб рассматривает Венгера в качестве временного наставника. Летом 2020 года "Бавария" планирует договориться с Эриком тен Хагом ("Аякс") или Томасом Тухелем ("Пари Сен-Жермен").

Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача.

70-летний Венгер является безработным с лета 2018 года после ухода из "Арсенала", с которым он проработал 22 года.

"Бавария", набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб лидирует в группе В, набрав 9 очков.