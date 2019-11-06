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Лига Европы: Арсенал в компенсированное время упустил победу в Португалии

Лига Европы: Арсенал в компенсированное время упустил победу в Португалии
20:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Витория Гимарайнш" и лондонский "Арсенал" сыграли вничью со счётом 1:1.

Встреча состоялась в Гимарайнше на стадионе "Афонсу Энрикеш". Обслуживала матч турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Озкахьей. Ему ассистировали Джейхун Сесигюзель и Мехмет Джем Сатман.

Счёт был открыт на 80-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник "канониров" Шкордан Мустафи, которому ассистировал форвард Николя Пепе. В компенсированное время счёт сравнял Бруно.

"Арсенал", набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы F. "Витория Гимарайнш" (1) — на 4-м месте.

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В следующем туре "Арсенал" на своём поле встретится с "Айнтрахтом". "Витория Гимарайнш" дома сыграет со "Стандардом". Оба матча состоятся 28 ноября.

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