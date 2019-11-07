Защитник Барселоны: Сейчас трудный период для нас

Новости спорта:Клеман Ленге признал, что сейчас Барселона далека от идеала.

Защитник Барселоны Клеман Ленгле высказал свое мнение о нынешней форме каталонской команды.

"Это трудное время. Люди имеют право выражать то, что они чувствуют, и мы должны принять это.

Мы здесь, чтобы стараться изо всех сил — иногда это срабатывает, а иногда нет, и матч против Славии был один из таких моментов.

"Мы знали, что Славия — опасный и качественный конкурент. Они не удивили нас. У нас нет времени волноваться. Мы должны работать. Мы собираемся изменить многие вещи", — сказал Ленгле Marca.