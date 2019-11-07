Футболист Челси признался, что летом мог перейти в Барселону

Новости спорта:Виллиан получал летом предложение от Барселоны.

Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал, что в 2018 году получал предложение о трансфере от «Барселоны».

«Единственное реальное официальное предложение я получил от «Барселоны» в прошлом году, после чемпионата мира.

Это был единственный раз, когда мне приходилось обсуждать что-то подобное со своей семьей, несмотря на то, что нам здесь [в Лондоне] очень нравится. Было несколько факторов, из-за которых мы остались», – сказал Виллиан в интервью DAZN.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова подписать 31-летнего бразильца летом 2020-го на правах свободного агента.