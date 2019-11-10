Вратарь Карпат получил красную карточку после матча с Мариуполем (Видео)

Новости спорта:Действия вратаря не остались незамеченными арбитром.

В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги Карпаты на выезде сумели вырвать ничью в игре против Мариуполя (2:2).

Примечательно, что после матча голкипер львовян Олег Кудрик, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун. Главный арбитр матча не оставил этот эпизод незамеченным, показав игроку красную карточку после финального свистка, сообщает Футбол News.

Обзор матча Мариуполь - Карпаты:

Отметим, что на официальном сайте УПЛ фамилия Кудрика не числится в списке дисквалифицированных футболистов.