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Вратарь Карпат получил красную карточку после матча с Мариуполем (Видео)

Вратарь Карпат получил красную карточку после матча с Мариуполем (Видео)
12:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Действия вратаря не остались незамеченными арбитром.

В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги Карпаты на выезде сумели вырвать ничью в игре против Мариуполя (2:2).

Примечательно, что после матча голкипер львовян Олег Кудрик, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун. Главный арбитр матча не оставил этот эпизод незамеченным, показав игроку красную карточку после финального свистка, сообщает Футбол News.

Обзор матча Мариуполь - Карпаты:

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Отметим, что на официальном сайте УПЛ фамилия Кудрика не числится в списке дисквалифицированных футболистов.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Олег Кудрик, ФК Мауполь.
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