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Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
14:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Хуан Мартинес Мунуера будет главным арбитров на матче Украина - Эстония.

На товарищеском поединке сборных Украины и Эстонии, который состоится 14 ноября в Запорожье (19.00), будет работать судейская бригада из Испании.

Главным арбитром выступит Хуан Мартинес Мунуера. На линиях ему будут помогать Теодоро Собрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Хуан относительно молодой, как для судьи. Летом ему исполнилось 37 лет.

Клопп десятый раз обыграл за карьеру Гвардиолу

В этом сезоне он  отсудил 23 игры во всех турнирах, в которых показал 102 желтые карточки и показал 4 красные.

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Сборная Украины, Новости спорта, Новости футбола, Сборная Эстонии.
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