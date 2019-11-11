Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Новости спорта:Хуан Мартинес Мунуера будет главным арбитров на матче Украина - Эстония.

На товарищеском поединке сборных Украины и Эстонии, который состоится 14 ноября в Запорожье (19.00), будет работать судейская бригада из Испании.

Главным арбитром выступит Хуан Мартинес Мунуера. На линиях ему будут помогать Теодоро Собрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Хуан относительно молодой, как для судьи. Летом ему исполнилось 37 лет.

В этом сезоне он отсудил 23 игры во всех турнирах, в которых показал 102 желтые карточки и показал 4 красные.