Валенсия может сняться с розыгрыша Суперкубка Испании

Новости спорта:Руководство клуба недовольно распределением финансов.

Руководство Валенсии недовольно тем, как распределяются доходы от нового варианта розыгрыша Суперкубка Испании, в связи с чем рассматривает возможность неучастия в нем, сообщает Diario Sport.

Сообщается, что заменить Валенсию может Бетис. Валенсия получила право на участие в турнире благодаря победе в Кубке Испании-2018/19. В полуфинале турнира левантийцы обыграли Бетис (2:2, 1:0), а в финале одолели Барселону (2:1).

В понедельник состоялась жеребьевка, по итогам которой Валенсия сыграет с Реалом, а Барселона — с Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании. Все матчи пройдут 8–12 января в Джидде (Саудовская Аравия).