Почеттино близок к уходу из Тоттенхэма

Новости спорта:Маурисио Почеттино провалил стартовый отрезок нынешнего сезона.

«Тоттенхэм» провалил стартовый отрезок нынешнего сезона. Сейчас команда идет на 14-м месте в АПЛ.

Руководство «Тоттенхэма» сейчас всерьез рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Решающим для аргентинца может стать матч следующего, 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. Почеттино будет уволен, если «Тоттенхэм» не обыграет «Вест Хэм».

Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» действует до 2023 года. Ранее сообщалось о том, что Почеттино может возглавить «Баварию».