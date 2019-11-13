Скаут Кальяри оценил перспективы Коваленко в Европе

Новости спорта:Алекс Великих дал характеристику полузащитнику "Шахтера" Виктору Коваленко

Скаут «Кальяри» Алекс Великих дал характеристику полузащитнику «Шахтера» Виктору Коваленко:

«Коваленко – игрок, который все время считается перспективным, но его время проходит. Виктору никак не удается справиться с ситуацией, когда от него ожидают большого футбола.

Талант есть, возраст тот, когда нужно доминировать, но всегда что-то не получается. Можно лишь пожелать ему стать основным в клубе и сборной. Терять такого сильного полузащитника никому бы не хотелось.

Это напоминает ситуацию, в которой в свое время был Бонуччи, он решил ее с помощью психолога».