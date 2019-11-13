Президент Наполи назвал сумму, за которую продаст клуб

Новости спорта:Аурелио Де Лаурентис готов продать клуб.

Аурелио Де Лаурентиса на устраивает цена, которую ему собирается предложить за Наполи Тамим бен Хамад Аль-Тани — сообщает Il Matino.

В интервью итальянскому изданию президент Наполи заявил, что не согласится продать клуб дешевле, чем за 900 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что основатель Qatar Sport Investments и бывший владелец ПСЖ Тамим бен Хамад Аль-Тани намерен купить Наполи за 560 миллионов евро.

Де Лаурентис владеет клубом с 2003 года, за это время клуб из представителя Серии С дорос до участника ЛЧ и претендента на победу в чемпионате Италии.