Легенда Шахтера рассказал о самом значимом голе в составе "горняков" (Видео)

Новости спорта:Бразильский экс-хавбек донецкого Шахтера Франселино Матузалем рассказал о своем феноменальном голе в ворота Севильи.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Франселино Матузалем рассказал о самом запоминающемся моменте своего украинского периода в карьере. Ожидаемо, бразилец отметил свой невероятно красивый гол в стиле "скорпиона", который он забил в Кубке УЕФА (сейчас - Лига Европы).

"Никогда не забуду тот гол, который я забил в ворота Севильи в четвертьфинале Лиги чемпионов (Матузалем забил гол в Кубке УЕФА - прим. ред.). Это был "удар скорпиона".

Я сам был поражен, когда отправил мяч в сетку. Думаю, что этот гол стал самым красивым в моей карьере", – приводит слова Матузалема Globo Esporte.

Напомним, ранее Матузалем рассказал о плане и причинах своего побега из Шахтера.