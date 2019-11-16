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"Я самый обычный украинский парень": Адеринсола Эсеола мечтает выступать за сборную

"Я самый обычный украинский парень": Адеринсола Эсеола мечтает выступать за сборную
15:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Кайрат

Новости спорта:Форвард Кайрата Адеринсола Эсеола рассказал о том, что имеет цель и желание выступать за сборную Украины.

Также футболист отметил, что несмотря на цвет кожи, является таким же украинцев, как и все остальные.

"Я самый обычный простой украинский парень. Родился в обычном городе, обычной семье. Единственная необычная разница – у меня отец темнокожий. Он из Нигерии. А так все так же, как у всех. То же детство, те же 90-е, наклейки, Денди, двор, фонтаны. Не считаю, что чем-то отличаюсь, кроме цвета кожи", — заявил игрок в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Также футболист рассказал о своей мечте сыграть за национальную сборную Украины.

"Не могу отпустить эту мечту, она остается. Все делаю для этого. Стараюсь, работаю над собой, пытаюсь прогрессировать чтобы получить шанс, вызов в сборную. Готов больше тренироваться, больше забивать. Все остальное — на усмотрение вышестоящих людей".

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"Считаю, что в сборной произошла смена поколений и каждый игрок органичный на своей позиции. И в атаке, и в обороне. Немаловажно что при этом еще и дают результат. И игра дается, и результат есть, потому мне очень нравится наша сборная. Шевченко? Для всех детей, пацанов нашего поколения он был кумиром, потому что играл в топ-клубе и был топ-футболистом. Единственным на то время из украинцев".

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Футбол, ФК Кайрат, Новости футбола, Адеринсола Эсеола.
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