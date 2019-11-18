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Ван Дейк прокомментировал выход на Евро-2020

Ван Дейк прокомментировал выход на Евро-2020
20:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вирджил Ван Дейк доволен выходом на ЧЕ.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы — 2020.

«Очень рад, что мы вернулись на чемпионат Европы. Мы там, где должны быть. Это много значит для нас и наших болельщиков.

Нам было очень трудно пропускать минувший чемпионат мира и прошлый Евро. Мы должны снова привыкнуть к крупным соревнованиям.

Сборная Португалии вышла на Евро-2020

Сборная Нидерландов способна улучшить свою игру в определённых аспектах. Но пока мы насладимся выходом на Евро-2020», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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