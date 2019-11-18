Ван Дейк прокомментировал выход на Евро-2020

Новости спорта:Вирджил Ван Дейк доволен выходом на ЧЕ.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы — 2020.

«Очень рад, что мы вернулись на чемпионат Европы. Мы там, где должны быть. Это много значит для нас и наших болельщиков.

Нам было очень трудно пропускать минувший чемпионат мира и прошлый Евро. Мы должны снова привыкнуть к крупным соревнованиям.

Сборная Нидерландов способна улучшить свою игру в определённых аспектах. Но пока мы насладимся выходом на Евро-2020», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.