Легионер Динамо намерен сменить клуб зимой

Новости спорта:Сидклей заинтересован в своем трансфере в португальскую Бенфику.

Бразильский защитник киевского Динамо Сидклей заинтересован в своем трансфере в португальскую Бенфику. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, Сидклей намерен отправиться в Лиссабон в конце ноября и лично провести переговоры с боссами "орлов".

Дело в том, что клуб ищет замену на позицию левого защитника, так как основной игрок Алекса Гримальдо, вероятно, сменит клуб.

За время пребывания в Динамо, Сидклей провел за клуб 23 матча, в которых отметился 1 голом и 2 голевыми передачами.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-полузащитник Динамо может перебраться в Саудовскую Аравию.